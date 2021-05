Tre big del calcio europeo seguono con attenzione Achraf Hakimi, laterale destro che ha concluso con la vittoria dello scudetto la sua prima stagione all'Inter. Si tratta di Psg, Chelsea e Bayern Monaco. Tutte interessate al futuro del talento marocchino classe 1998, autore di 7 reti e 11 assist in 45 partite stagionali in nerazzurro e tra i principali protagonisti della squadra allenata da Antonio Conte. L'Inter potrebbe cedere almeno un top player per concludere la sessione di mercato con un attivo rilevante ma ha le idee chiare sulla valutazione del cartellino. Il club nerazzurro non prenderebbe infatti in considerazione eventuali offerte da 60 milioni, cifra sin qui circolata, per poter valutare l'addio di pedine chiave come Hakimi, pagato nella scorsa estate 40 milioni (che diventano 45 considerando anche le commissioni) al Real Madrid.