Giorni decisivi per prendere una decisione sul sostituto di Simone Inzaghi in casa Lazio: incontrato Fali Ramadani, agente di Maurizio Sarri che nelle prossime ore esporrà il progetto del club di Lotito al suo assistito. Chieste informazioni per la difesa su Maksimovic e Jerome Boateng. Per la panchina si seguono anche Italiano e Gotti

Proseguono le manovre per la scelta del nuovo allenatore in casa Lazio. Dopo l'addio con Simone Inzaghi, il club di Claudio Lotito sta vagliando alcuni profili per la panchina. Nella giornata di venerdì la proprietà biancoceleste ha incontrato a Roma Fali Ramadani, agente di Maurizio Sarri. La Lazio ha preso informazioni sullo stipendio dell'ex allenatore di Napoli, Chelsea e Juventus e sull'eventuale gradimento per il progetto. Domenica Ramadani incontrerà Sarri per esporgli la situazione , sondare l'eventuale interesse per la proposta della Lazio e capire se la trattativa può entrare nel vivo.