Contatti nelle ultime ore tra Mino Raiola (agente del calciatore) e Tiago Pinto: filtra grande ottimismo per il rinnovo biennale di un contratto che scadrebbe il prossimo 30 giugno. Buone notizie anche per arrivare a Zhaka: continua la trattativa con l'Arsenal, ma la Roma è fiduciosa di regalare a Mourinho il centrocampista dell'Arsenal

Sta nascendo in questi giorni la nuova Roma di Josè Mourinho e ormai con tutta probabilità, l'allenatore portoghese nella prossima stagione avrà a disposizione anche Henrikh Mkhitaryan: nelle ultime ore c'è stato un contratto diretto tra l'agente del calciatore, Mino Raiola, e Tiago Pinto, general manager del club giallorosso, durante il quale si sono fatti passi avanti decisivi sulla proposta di rinnovo biennale rispetto al contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Manca ancora la firma materiale del nuovo accordo tra Mkhitaryan e la Roma, ma già nelle prossime ore le parti si siederanno a un tavolo per siglare il contratto. Una notizia positiva per l'ambiente giallorosso, che riceve un segnale chiaro da parte del trequartista armeno di voler essere parte di questo nuovo ciclo targato Mourinho.