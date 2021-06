Quello della Decima. Quello che preferisce la coppa. Quello festeggiato in conferenza stampa dallo spogliatoio più complicato del mondo, una notte a Lisbona. Quello del non è il salame che fa male ma il coltello. Quello che canta allo stadio dopo le grandi vittorie. Quello che un giorno troverà il coraggio e racconterà la barzelletta di Bob anche in pubblico. Quello che, mentre tutti dicevano che Gareth Bale giocasse male perché sentiva il peso del proprio prezzo, aveva capito che Gareth Bale giocava male perché la figlia piangeva tutta la notte e lui non dormiva. Quello che riceve un messaggio da Cristiano Ronaldo ogni volta che va ad allenare una nuova squadra, ed è accaduto di nuovo. Quello che aveva Zinedine Zidane come vice. Quello che si autodefinisce il primo allenatore al mondo con le stimmate al culo, perché ci vuole una certa santità per sopportare le panchine quando traballano sotto le chiappe, anche in Spagna. Quello che si era lasciato male con Florentino Perez, ma qui siamo al c’era una volta, un po’ lampi di ieri, un po’ favola di domani. Quello che se fa la dieta, Houston attenzione, abbiamo un problema. Quello che se è arrabbiato alza il sopracciglio. Quello che se è felice, lo alza ancora di più. Quello a cui adesso, il sopracciglio, è scappato talmente all’indietro, fino ad appoggiarsi sulla linea del passato.