Ufficializzato l'addio di Zinedine Zidane, si è scatenato il toto allenatore del Real Madrid in vista della prossima stagione. E, nelle ultime ore, sno in fortissimo rialzo le quotazioni di Carlo Ancelotti . Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo spagnolo Marca, l'attuale allenatore dell'Everton sarebbe addirittura balzato in cima alla lista dei preferiti di Florentino Perez e potrebbe essere questione di ore l'ufficializzazione del suo clamoroso ritorno: Ancelotti ha infatti già guidato il Real Madrid tra il 2013 e il 2015 , conquistando nella notte di Lisbona del 24 maggio 2014, la decima Champions League nella storia del club spagnolo (oltre a una Coppa del Re, una Supercoppa Europea e un Mondiale per Club). Ancelotti è attualmente legato all'Everton da un contratto fino al 2024 e il suo rapporto con il Real Madrid è sempre rimasto buono nel corso degli anni, anche dopo il suo addio.

Gli altri nomi valutati da Florentino Perez

leggi anche

Real, Tottenham e Psg pensano ad Antonio Conte

Tra i nomi valutati in questi giorni dal Real Madrid per prendere il posto di Zidane ci sono stati anche altri due italiani: il primo Massimiliano Allegri, inizialmente individuato come il prescelto per succedere all'allenatore francese, salvo poi accordarsi con la Juventus e dare il via al suo secondo ciclo alla guida del club bianconero. Il secondo è Antonio Conte, nei pensieri di Florentino Perez dopo la rescissione del contratto che lo legava all'Inter, club con il quale ha conquistato lo scudetto nella stagione appena conclusa: tra le parti ci sono stati contatti, ma sull'ex allenatore nerazzurro hanno cominciato a muoversi anche Tottenham e Paris Saint-Germain. Un altro nome (pesante per la sua storia) quello di Raul, leggenda del club e attuale allenatore della squadra B del Real Madrid: Florentino Perez non sarebbe però convinto di affidare la prima squadra a un allenatore con così poca esperienza e in questo senso vedrebbe positivamente la proposta che Raul ha ricevuto nelle ultime settimane dall'Eintracht Francoforte: un'avventura all'estero potrebbe essere l'ideale per farlo tornare poi in futuro più pronto per sedersi sulla panchina del Real Madrid. Un'altra possibile candidatura quella di Mauricio Pochettino, legato da un contratto con il PSG fino al 30 giugno 2022, ma ancora non sicuro della conferma alla guida del club francese dopo aver perso la Ligue 1 al fotofinish nel duello con il Lille.