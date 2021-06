Lavori in corso in casa bianconera per rinnovare il prestito dall'Atletico Madrid per un'altra stagione: incassato l'ok di Allegri, il club bianconero è disposto a versare nelle casse del club spagnolo 10 milioni di euro per tenere ancora il giocatore e rinviare un eventuale acquisto a titolo definitivo all'anno prossimo. Intanto, la Juventus valuta anche Kim Min-Jae, difensore sudcoreano del Beijing Guoan

Continua la rivoluzione in casa Juventus, dopo l'addio di Fabio Paratici alla gestione dell'area sportiva e l'avvicendamento in panchina tra Andrea Pirlo e Massimiliano Allegri. Proprio il nuovo allenatore bianconero ha però dato l'ok a una conferma importante all'interno della rosa in vista della prossima stagione, quella di Alvaro Morata. Il club bianconero sta lavorando in queste ore con l'Atletico Madrid (proprietario del cartellino del calciatore) per rinnovare il prestito dell'attaccante spagnolo per un'altra stagione: l'intenzione della Juventus sarebbe quella di versare nelle casse del club spagnolo altri 10 milioni di euro, come già fatto l'estate scorsa per il primo anno di prestito, e rimandare il possibile acquisto a titolo definitivo alla prossima stagione. Morata, già allenato alla Juventus da Allegri dal 2014 al 2016, ha totalizzato nella stagione appena conclusa 44 presenze e 20 gol.