Fiorentina al lavoro per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Rino Gattuso. Nelle ultime ore il club viola sta provando ad accelerare i tempi per l'acquisto del centrocampista portoghese Sergio Oliveira. Classe 1992, maturato nel Nantes di Sergio Conceicao e tornato al Porto - club dove era cresciuto - nel 2017, Sergio Oliveira è reduce dalla sua miglior stagione a livello realizzativo, con 13 reti in campionato (in 32 partite) e 5 in Champions League (in 8 presenze), ed è stato anche convocato dalla sua nazionale per l'Europeo. Fa di forza fisica, qualità e personalità i propri punti di forza, coniugati a una buona presenza davanti alla porta avversaria. La richiesta del Porto è vicina ai 20 milioni di euro e la Fiorentina sta provando ad avvicinare le richieste del club portoghese, partendo da un'offerta base inferiore alla richiesta ma con l’inserimento di alcuni bonus. La trattativa procede e le parti si aggiorneranno nelle prossime ore.