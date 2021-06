L'opzione è stata esercitata dal club lo scorso aprile: rinnovo di un anno, chi vorrà il giocatore dovrà trattare con il Chelsea. "Il Milan è una delle opzioni" ha spiegato Giroud. Nuovo accordo annuale anche per Thiago Silva I GIOCATORI LIBERI DA LUGLIO Condividi:

Olivier Giroud e il Chelsea insieme ancora per un anno. I blues, infatti, hanno esercitato l'opzione di rinnovo presente nel contratto dell'attaccante francese, in scadenza il prossimo 30 giugno. Un accordo siglato già ad aprile e che cambia le carte in tavola per il futuro di Giroud, entrato nel mirino del Milan. Questa estate il giocatore non potrà trasferirsi a parametro zero, ma il club interessato dovrà sedersi a parlare con il Chelsea che ha preso l'impegno di rispettare la volontà dell'attaccante qualora arrivasse un'offerta a lui gradita.

Giroud: "Il Milan è una delle opzioni" leggi anche Ibra: "Gigio doveva restare. Giroud? E' benvenuto" Nonostante il rinnovo con il Chelsea, l'interesse del Milan è ancora vivo. Un'opzione, come sottolineato da Giroud che ha parlato anche degli elogi di Ibrahimovic: "Ho letto quello che ha detto Zlatan - spiega il francese a RMC - Mi piace un sacco lui, il suo carattere, il suo modo di parlare senza peli sulla lingua, anche se a volte può sembrare duro. Mi ha fatto piacere, lo prendo come una motivazione in più. Ma oggi non voglio parlare del mio futuro: il Milan è una delle opzioni".