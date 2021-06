1/12 ©Getty

CHI CAMBIERÀ



GIANLUIGI DONNARUMMA

Da tempo ufficiale la sua separazione col Milan, contratto in scadenza al 1 luglio e rinnovo che non è arrivato. I rossoneri hanno già affidato la porta a Maignan, ma quale sarà il futuro di Gigio? Attualmente il Barcellona è in pole position: contatti continui tra il presidente Laporta e l’agente Raiola, ma la Catalogna non è l’unica destinazione possibile. Donnarumma piace anche alla Juventus (che però ha Szczesny), club più defilato come il Psg che resta vigile sulla situazione