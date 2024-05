Serie B, i migliori giocatori del campionato 2023 2024

8/20

Daniele GHILARDI (Sampdoria)

Uno dei giovani difensori che più si sono messi in mostra in stagione. Prodotto delle giovanili della Fiorentina è finito in orbita Verona che dopo l'ottima stagione in C con il Mantova lo ha madato alla Samp. Entrato stabilmente nella Nazionale Under 21, per lui anche due gol in una stagione in cui è diventato imprescindibile per Pirlo