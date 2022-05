1/41

Una squadra italiana torna finalmente a giocarsi una competizione europea. Contro il Feyenoord, a Tirana, la Roma di José Mourinho scende in campo per conquistare la prima edizione della Conference League. Proprio lo Special One era stato l'ultimo allenatore capace di regalare un trofeo internazionale ad un club italiano, la storica Champions League dell'Inter del 2010. Ma quali sono le squadre italiane che nella storia hanno giocato una finale europea? Vediamole tutte, considerando Coppa dei Campioni/Champions League, Coppa Uefa/Europa League e Conference League.