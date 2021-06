Il primo Europeo itinerante della storia che si chiuderà a Wembley vede favorita la Francia campione del mondo. Ma le sorprese sono dietro l’angolo, sia per la qualità di avversarie come Belgio, Inghilterra, Spagna o Germania, che per l’organizzazione di squadre come l’Italia di Roberto Mancini che si giocheranno tutte le loro carte per arrivare fino in fondo. Girone per girone, squadra per squadra, un’introduzione sintetica a Euro 2020.