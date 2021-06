L'attaccante del Chelsea ha parlato dell'ipotesi Milan dal ritiro della sua nazionale: "E' un grande club e ho adorato alcuni dei suoi giocatori, ma non parlerei del mio futuro. Ora sono concentrato sugli Europei". Per i rossoneri rimane un'opzione, ma ora si dovrà trattare anche con il club inglese dopo il rinnovo per un'altra stagione esercitato nei giorni scorsi

Da una parte la concentrazione per l'Europeo da giocare con la Francia che sta per cominciare, dall'altra un'attenzione sempre rivolata al calciomercato, con un futuro ancora tutto da decidere. Olivier Giroud rischia di essere uno dei nomi più discussi della sessione di trasferimenti estiva che sta per cominciare. E dopo Juventus, Inter e Lazio (che si erano interessate a lui negli anni passati), è questa volta il Milan ad aver messo gli occhi sull'attaccante classe 1986. Del possibile trasferimento in rossonero ha parlato anche lo stesso Giroud, intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della sua nazionale: "Ho adorato alcuni dei giocatori del Milan, è un grande club. Ma non parlerei del mio futuro, il Chelsea ha attivato in aprile l'opzione per il rinnovo e l'hanno annunciata. Non parlerò del mio futuro a livello di club, sono concentrato sugli Europei".