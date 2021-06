PSG, Al Khelaifi: "Non vendiamo Mbappé"

In una lunga intervista a L'Equipe, il presidente del Paris Nasser Al Khelaifi ha parlato di numerose situazioni di mercato - su tutte quella relativa a Mbappé: "Voglio essere chiaro - ha dichiarato - Kylian resta a Parigi, non lo venderemo mai e non partirà mai libero. Non parlo mai delle trattative in corso, ma posso dire che procede bene e spero che troveremo un terreno di intesa. Parigi è casa sua. E’ un ragazzo fantastico, come persona e atleta, uno dei migliori al mondo e sono sicuro al 100% che vincerà per vari anni il Pallone d’oro”.