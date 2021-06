Primi passi del progetto tecnico targato Simone Inzaghi per l'Inter. Tra le valutazioni che il nuovo allenatore nerazzurro sta eseguendo in questi giorni ci sono quelle riguardanti i giocatori attualmente in rosa, in particolare per quelli in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. In attesa di definire la strategia di mercato, la dirigenza dell'Inter ha chiesto ai giocatori che potrebbero liberarsi dal primo luglio di aspettare ancora una settimana prima di firmare nuovi accordi con qualsiasi altro club. Una mossa studiata per dare la possibilità a Inzaghi di fare analisi più approfondite e permettere alla società di presentare un'eventuale nuova offerta ai calciatori ritenuti ancora utili per il progetto tecnico. Un destino che riguarderebbe sulla carta Ashley Young, Aleksandar Kolarov, Andrea Ranocchia e Danilo D'Ambrosio, tutti all'ultimo anno di contratto.