Manca ancora l'annuncio ufficiale, ma la Lazio e Maurizio Sarri sono sempre più vicini : anche nella giornata di domenica le parti hanno continuato a parlare degli ultimi dettagli e in particolar modo dello staff che l'allenatore porterà con sè nella nuova avventura nella Capitale. Il vice di Sarri sarà Giovanni Martusciello , già primo assistente dell'allenatore durante la stagione alla Juventus, mentre gli altri componenti dello staff saranno Marco Ianni (assistente tecnico), Andrea Pertugiò (preparatore atletico) e Massimo Nenci (preparatore dei portieri), oltre ad Adalberto Grigioni (storico preparatore dei portieri della Lazio, in biancoceleste da 16 anni). Sistemate anche queste ultime pendenze, la trattativa procede spedita verso una conclusione definitiva e quella di lunedì potrebbe essere la giornata giusta per firmare il contratto biennale e annunciare Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Lazio.

I dettagli dell'accordo

approfondimento

La situazione delle 20 panchine di Serie A

Salvo clamorose sorprese dell'ultimo minuto, Maurizio Sarri firmerà un contratto biennale con la Lazio a 3 milioni di euro più bonus, con ingaggio destinato ad aumentare in caso di qualificazione alla successiva edizione della Champions League. Garanzie economiche, ma non solo per Sarri, che ha voluto parlare in maniera approfondita anche del nuovo progetto tecnico della Lazio: l'allenatore ha chiesto la permaneneza di tutti i big e si è detto disposto ad accettare cessioni, soltanto se i giocatori partenti verranno sostituiti con altri di pari livello. Tra le prime necessità in entrata sono stati indicati dall'allenatore un terzino sinistro e un mediano, anche se non è da escludere l'arrivo anche di un terzino destro. Tutte condizioni accettate dalla Lazio, che si prepara così ad accogliere il suo nuovo allenatore.