D'Ambrosio rinnova: intesa fino al 2022

La società nerazzurra ha raggiunto l'intesa con l'esterno classe 1988, in scadenza a fine mese, per prolungare il contratto per un'altra stagione. Decisivo il parere del nuovo allenatore Simone Inzaghi

La carriera di Danilo D'Ambrosio continuerà ancora in nerazzurro. L'esterno classe 1988, in scadenza di contratto a fine mese, rinnoverà con l'Inter per un’altra stagione: manca ancora l’annuncio ufficiale, ma l’intesa fino al 2022 è già stata raggiunta. Decisivo il parere del nuovo allenatore Simone Inzaghi: in casa Inter, infatti, in questi giorni si stanno facendo delle valutazioni sui 4 giocatori in scadenza – Young, Kolarov, Ranocchia e appunto D’Ambrosio – per capire se qualcuno di loro può ancora rientrare nel nuovo progetto nerazzurro. Per questo motivo l’Inter ha chiesto a tutti e 4 i calciatori una settimana di tempo prima di firmare con qualsiasi altro club. Valutazioni che su D'Ambrosio sono state positive e hanno portato all’intesa per il prolungamento contrattuale.