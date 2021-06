"Cercherò di rispondere a questa domanda una volta per tutte. Non ho avuto contatti con la Juventus o altri club, perché non c'è un dialogo aperto sulla mia partenza ". Dal ritiro della nazionale polacca, Wojciech Szczesny fa chiarezza su presente e futuro. " Credo sia l'ora di fare chiarezza , non sono il responsabile per i trasferimenti della Juve" sottolinea in conferenza stampa, interrogato sul possibile interesse del club bianconero per Gianluigi Donnarumma .

"Alla Juve ho più margini di rischio"

approfondimento

Valori dei giocatori di A, chi è calato di più?

Alla Juventus dal 2017, Szczesny ha totalizzato 137 presenze in tutte le competizioni. In conferenza il portiere ha parlato anche delle differenze tra la costruzione del gioco dal basso nella Juve e quello che gli viene chiesto dal Ct Paulo Sousa in nazionale. "Il modo in cui ho giocato per il club in questa stagione e quello che richiede Paulo Sousa sono diversi. Alla Juventus ho più margini di rischio. Questo rischio nel club a volte ha pagato, a volte no perché abbiamo subito anche dei gol". All'Europeo "non c'è spazio per gli errori - spiega - in nazionale abbiamo giocatori offensivi che giocano benissimo di testa, possono giocare sulle seconde palle, quindi in situazioni rischiose non faremo cose che non possiamo fare. Non siamo il Barcellona di Guardiola e non lo saremo per molto tempo, quindi sotto pressione il Ct ci chiede di cercare Lewandowski".