1/22

METODOLOGIA - La classifica seguente è ordinata per valore di mercato attuale della rosa (dato dalla somma dei valori di mercato dei giocatori presenti in squadra). Subito dopo è indicato anche l'aumento rispetto alla fine dello scorso campionato (luglio 2020): sia in milioni di euro che in percentuale.



Contate solo le venti squadre che hanno disputato la A 2020-21. Il valore di mercato delle tre neo promosse le metterebbe comunque in coda (Empoli 40,75 mln, Venezia 22,43 e Salernitana 22,1)

SERIE A, I GIOCATORI PIÙ CRESCIUTI DI VALORE IN UNA STAGIONE