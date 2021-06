La Lazio e Maurizio Sarri sono sempre più vicini . Ormai anche gli ultimi dettagli sono stati definiti e manca soltanto la firma del contratto per ufficializzare il matrimonio tra l'allenatore e il club biancoceleste: il giorno giusto dovrebbe essere quello di mercoledì , per mettere nero su bianco l'accordo che legherà Sarri alla Lazio per le prossime due stagioni. Accordo trovato dopo diversi giorni di trattativa, durante i quali si è parlato molto anche del progetto tecnico e dei possibili movimenti di mercato: oltre a Ruben Loftus-Cheek, centrocampista offensivo di proprieta del Chelsea che ha numericamente giocato la miglior stagione della sua carriera proprio sotto la guida di Sarri ai Blues, il prossimo allenatore della Lazio ha richiesto anche Matteo Politano.

Al momento si tratta soltanto di una richiesta e non ancora di una vera e propria trattativa, ma anche il nome di Politano fa capire come la società biancoceleste abbia intenzione di regalare un esterno offensivo a Sarri e accontentarlo nelle sue richieste sul mercato. Nel frattempo, il Napoli ha cominciato a cautelarsi in caso di cessione di Politano e valuta il nome di Riccardo Orsolini: per strappare l'esterno offensivo al Bologna, il club azzurro dovrà però battere anche la concorrenza del Torino, anch'esso presente nella corsa al calciatore.