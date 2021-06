Maurizio Sarri e la Lazio si sono scelti e detti sì, in attesa della firma sul contratto che legherà l’allenatore ai biancocelesti. Questione solo di (poco) tempo, tanto che in casa Lazio si lavora già per provare ad accontentare le richieste del futuro allenatore, che farà giocare la squadra con il suo classico 4-3-3. La prima porta in Premier League, precisamente in casa Chelsea, e risponde al nome di Ruben Loftus-Cheek: il centrocampista classe 1996 ha giocato l’ultima stagione in prestito al Fulham e la Lazio lo vorrebbe sempre con questa formula.