Primi movimenti di mercato per il Napoli che, dopo aver scelto Luciano Spalletti per la panchina, è ora al lavoro per rinforzare la rosa. E per il centrocampo sono in corso delle riflessioni su Toma Basic, centrocampista classe 1996 di proprietà del Bordeaux. Il croato ha un contratto fino al 2022 con il club francese che, a un anno dalla scadenza, valuta il giocatore circa 10/11 milioni di euro. La società azzurra sta valutando questo profilo anche con Luciano Spalletti e, nei prossimi giorni, deciderà se accelerare o meno nella trattativa. Basic è stato seguito attentamente anche nei mesi scorsi dal Napoli e ha già dato delle aperture per un eventuale trasferimento in Italia. Ora tocca al club azzurro fare le sue valutazioni, anche considerando i giocatori in uscita. Rispetto alla rosa dello scorso anno andrà via Bakayoko, da vedere se quest'addio basterà per intervenire a centrocampo o se sarà necessaria un'altra cessione (ad esempio quella di Fabian Ruiz).