La dirigenza neroverde ha incontrato nella giornata di martedì Marco Giampaolo: colloquio positivo, ma ancora non decisivo, con le parti che si sono prese qualche giorno di tempo per riflettere prima di prendere una decisione definitiva. In corsa anche Dionisi, già candidato numero uno per la panchina della Sampdoria

Il mercato degli allenatori in Serie A è quasi giunto al termine, alcune panchine devono però ancora trovare il proprio padrone in vista della prossima stagione. Tra queste c'è anche quella del Sassuolo, che dopo tre stagioni ha salutato Roberto De Zerbi, partito in direzione Shakhtar Donetsk. Nella giornata di martedì, la dirigenza neroverde ha incontrato Marco Giampaolo, al momento il candidato numero uno per diventare il nuovo allenatore. L'incontro è stato positivo, ma ancora non decisivo per chiudere la trattativa: le parti si sono prese qualche giorno di tempo per riflettere, prima di riaggiornarsi e decidere in maniera definitiva se iniziare un percorso insieme oppure no. Giampaolo è ancora legato da un anno di contratto con il Torino e prima di firmare con qualunque altra squadra, dovrà liberarsi dal club granata.