La società turca neopromossa in Super Lig gli ha proposto un triennale: l'attaccante, in scadenza di contratto col Monza, darà presto una risposta

Una nuova esperienza all’estero per Mario Balotelli? A tentare l’attaccante classe 1990, negli ultimi sei mesi della scorsa stagione al Monza in Serie B, è l'Adana Demirspor, club neopromosso nella Super Lig turca. Contatti sempre più serrati negli ultimi giorni e proposta presentata all’entourage di SuperMario: offerto un contratto triennale, con l’attaccante ex tra le altre di Inter e Milan che valuterà e darà una risposta definitiva nei prossimi giorni.