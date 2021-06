I risultati di Fonseca a Roma

"In questi due anni abbiamo vissuto alti e bassi, ma ho dato sempre il massimo per questo club e per questa città, che mi ha accolto benissimo". Così Fonseca aveva salutato la Roma al termine del biennio in giallorosso. Il punto più alto dei due anni alla guida del club resta l'approdo in semifinale di Europa League nella stagione 2020/21, con il ko contro il Manchester United, mentre in campionato la squadra ha chiuso al settimo posto, strappando il pass per la Conference League. Al suo primo anno a Roma Fonseca aveva ottenuto il quinto posto in Serie A, con stop negli ottavi di finale di Europa League e ai quarti di Coppa Italia. Ora il cammino dell'allenatore portoghese è destinato a ripartire dal Tottenham. Erediterà una squadra fresca di settimo posto in Premier League. Anche gli Spurs giocheranno la Conference League e potrebbero incrociare proprio la Roma di Mourinho.