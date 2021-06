Il prossimo allenatore giallorosso ha parlato in diretta youtube con l'attore inglese James Corden, manifestando tutta la sua impazienza per la nuova avventura italia: "Non vedo l'ora di lavorare con i Friedkin, mi è piaciuto il modo in cui mi hanno approcciato"

Finora l’aveva fatto solo sui propri social attraverso qualche piccola pillola (ed emoticon) giallorossa. Ora, ha cominciato a parlare sul serio. Ancora nulla di ufficiale, in attesa del suo sbarco nella capitale previsto (e da lui stesso sempre sui social preannunciato) per il 6 luglio e della conseguente presentazione alla stampa, ma almeno sono arrivate le prime vere parole da neo allenatore della Roma. Stiamo parlando, ovviamente, dell’uomo più atteso del momento sulle sponde del Tevere, quel José Mourinho al quale i Friedkin hanno affidato il compito di rilanciare la squadra giallorossa dopo due stagioni con qualche alto e forse troppi bassi di Paulo Fonseca. Ed è proprio dai proprietari statunitensi della Roma che l’ex allenatore di Inter e Real Madrid, tra le altre, ha voluto cominciare a parlare rispondendo alle domane in diretta youtube a James Corden, attore, cantante, scrittore e produttore inglese che conduce un proprio show sul social media: "Sono emozionato per questa nuova avventura. Ho sentito un grande legame con i proprietari. Non è solo la sensazione di lavorare per loro, ma con loro. Mi è piaciuto il modo in cui hanno approcciato i Friedkin. Certo ci sarà molto da fare e in questo momento sto lavorando soprattutto a distanza con zoom, che rende le cose più facili. Anche se a me non piace telefonare, a me piace vedere le persone”.