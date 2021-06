La società rossoblù ha scelto Modesto come nuovo allenatore: si tratta di un ritorno, visto il suo passato da calciatore in questo club tra il 2014 e il 2016. Firmato un contratto di due anni con opzione per il terzo

È ufficiale: Francesco Modesto è il nuovo allenatore del Crotone. La società rossoblù ha quindi voltato pagina dopo la retrocessione ed è pronta a ripartire da un volto nuovo, scelto dal presidente Gianni Vrenna per la panchina. Modesto è crotonese e, in questo club, ha chiuso la carriera da calciatore disputando 25 partite tra il 2014 e il 2016 e concludendo il suo percorso con la prima storica promozione in Serie A di questa società. Ora ritorna a guidare la squadra della sua città dopo la positiva stagione alla Pro Vercelli, conclusa con il quarto posto in campionato nel girone A di Serie C e l'eliminazione al primo turno della fase nazionale dei playoff. Modesto ha firmato un contratto di due anni con opzione per il terzo.

Il comunicato del Crotone

Così il club rossoblù ha annunciato il suo nuovo allenatore sul proprio sito ufficiale: "Il Football Club Crotone è lieto di comunicare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Francesco Modesto. Crotonese doc, nato il 16 febbraio 1982, Modesto ha già indossato la casacca rossoblù tra il 2014 e il 2016 contribuendo alla prima storica promozione in serie A degli squali. Modesto, che vanta un brillante percorso da calciatore, ha poi intrapreso la carriera da allenatore e alla prima esperienza – nella stagione 2018/19 – ha condotto il Rende alla disputa dei playoff in serie C. L’anno successivo ha allenato il Cesena e nella stagione appena conclusa la Pro Vercelli, guidandola fino agli ottavi dei playoff per la promozione in serie B. Il giovane allenatore crotonese ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo anno alla presenza del presidente Gianni Vrenna. A mister Modesto ed al suo staff il più caloroso benvenuto e un grosso “in bocca al lupo” da parte di tutta la famiglia rossoblù".