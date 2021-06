Il club viola è vicino all’accordo con lo Stoccarda per l’esterno argentino: l’offerta è di circa 20 milioni di euro, la richiesta è di 3 milioni in più. Piace a Mourinho e Paratici, in Italia lo seguiva anche la Lazio

Dopo gli arrivi di Gattuso in panchina e Burdisso nell’area tecnica, la Fiorentina è pronta ad intervenire sul mercato. In questo senso, il club ha avviato una trattativa a sorpresa per Nico Gonzalez, esterno sinistro d’attacco classe 1998, di proprietà dello Stoccarda. Nazionale argentino, è reduce da una stagione in cui ha messo a segno 6 reti in 15 presenze. Il talento non gli manca, infatti ha attirato l’attenzione di diversi club: Mourinho lo seguiva quando era al Tottenham nella scorsa finestra di mercato, in Italia la Lazio era interessata e adesso anche Paratici lo stava osservando. Tuttavia, la trattativa tra la Fiorentina e lo Stoccarda è ben indirizzata: ci sono 3 milioni di distanza tra la richiesta dei tedeschi e l’offerta da circa 20 milioni di euro. I viola, ad ogni modo, sono fiduciosi di poter chiudere. Nel frattempo prosegue anche il discorso relativo a Sergio Oliveira del Porto, che resta un obiettivo per il centrocampo.