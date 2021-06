La società nerazzurra ha ricevuto in sede l'agente dell'esterno brasiliano classe 1999, nelle ultime due stagioni al Betis ma di proprietà del Barcellona. È l'obiettivo numero uno per la fascia destra in caso di addio di Hakimi

È Emerson Royal il grande obiettivo dell' Inter per la fascia destra. I nerazzurri continuano a seguire l'esterno brasiliano classe 1999, priorità di mercato in caso di addio di Hakimi . Dopo i primi contatti avvenuti nei giorni precedenti, c'è stato anche il primo incontro tra le parti: l'agente del calciatore Frederic Pena è stato ospite presso la sede dell'Inter con i fratelli Giuffrida. Un summit per parlare del futuro e per capire la fattibilità di un'operazione che potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane, qualora il club nerazzurro dovesse avere bisogno di un esterno destro. Emerson Royal è reduce da due positive stagioni al Betis , ma il suo cartellino è di proprietà del Barcellona , che ha esercitato la clausola per prenderlo a titolo definitivo per 9 milioni di euro. Ora l'interesse dell'Inter, che potrebbe decidere di puntare sull'esterno brasiliano per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Il futuro di Hakimi

approfondimento

Favela, gelatina e l'Inter: chi è Emerson Royal

L'esigenza dell'Inter di lavorare per Emerson Royal è dovuta alla possibilità concreta di perdere Achraf Hakimi, che potrebbe essere il pezzo pregiato sacrificato dal club nerazzurro in questa sessione di mercato. Sull'esterno marocchino ci sono due top club europei: il Chelsea e il Paris Saint-Germain. Entrambe le società sono ferme a un'offerta di 60 milioni di euro, al momento non sufficiente per convincere l'Inter a cedere il giocatore. Con il Chelsea, però, il discorso potrebbe essere approfondito inserendo nell'operazione alcune contropartite tecniche. Una è Emerson Palmieri, per il quale però i Blues hanno un'opzione per il prolungamento del contratto che scade nel 2022. L'altra è Andreas Christensen, difensore classe 1996 seguito attentamente dal club nerazzurro. Discorsi da approfondire e che potrebbero portare a una serie di movimenti sulla fascia destra dell'Inter, con Hakimi in uscita ed Emerson Royal obiettivo numero uno per la sostituzione.