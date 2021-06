Lazio, visite mediche per Kamenovic. VIDEO

Inizia ufficialmente l'esperienza con la maglia della Lazio per Dimitrije Kamenovic . Giornata dedicata alle visite mediche per il difensore serbo classe 2000, acquistato dai biancocelesti lo scorso gennaio dal Cukaricki. Kamenovic è arrivato alle 8.00 circa in clinica Paideia ed è lui il primo rinforzo della Lazio targata Maurizio Sarri.

Chi è Kamenovic

La Lazio si è assicurata Kamenovic spendendo 3 milioni di euro. Prima di sbarcare nella capitale, il difensore è rimasto sei mesi in prestito al Cukaricki dove ha collezionato 57 presenze in carriera. Sei apparizioni anche con la Serbia U21 dove, nell'amichevole del 6 giugno contro la Russia, ha indossato la fascia da capitano. Terzino sinistro, rapido e forte fisicamente, Kamenovic viene spesso impiegato come centrale di sinistra in una difesa a tre, ma ha lavorato anche per ricoprire l’esterno mancino in un centrocampo a cinque. Un elemento duttile per il nuovo corso della Lazio.