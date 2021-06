Sul capitano giallorosso c'è l'interessamento da parte del Barcellona, alla ricerca di un centrocampista dopo il mancato acquisto di Wijnaldum (a un passo dal PSG). La Roma al momento non valuta una cessione, ma le parti dovranno mettersi d'accordo nelle prossime settimane per rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2022, altrimenti lo scenario potrebbe cambiare

Da una parte la delusione per il problema muscolare al flessore che con tutta probabilità gli costerà la partecipazione all'Europeo, dall'altra il pensiero che va al futuro e al calciomercato in vista della prossima stagione. Lorenzo Pellegrini non potrà scendere in campo con la Nazionale di Roberto Mancini all'Olimpico (al suo posto ci sarà Castrovilli) e non è nemmeno garantita la sua presenza in quello stadio l'anno prossimo con la maglia della Roma. Come rilanciato dal Mundo Deportivo nella giornata di giovedì, sul capitano giallorosso c'è l'interessamento da parte del Barcellona. Al momento non si tratta ancora di una vera e propria trattativa, ma il club blaugrana è alla ricerca di un centrocampista dopo che è sfumato l'arrivo a parametro zero di Wijnaldum dal Liverpool (l'olandese è a un passo dal PSG) e il profilo di Pellegrini è sicuramente uno dei più graditi.