L'incontro tra Sassuolo ed Empoli si è concluso con una fumata bianca: Alessio Dionisi sarà il prossimo allenatore del club neroverde. Scelta ormai fatta per l'erede di Roberto De Zerbi, battuta anche la concorrenza della Sampdoria. Il Sassuolo ha deciso di affidarsi all'allenatore che nelle ultime due stagioni ha incantato in Serie B, prima facendo benissimo alla guida del Venezia e poi conquistando con l'Empoli la promozione in Serie A. Categoria che Dionisi non affronterà con il club azzurro, che ha deciso di liberarlo per iniziare una nuova avventura al Sassuolo. L'allenatore, nei prossimi giorni, risolverà il proprio contratto con l'Empoli, per poi firmare con il club neroverde.