Il quadro delle panchine del prossimo campionato di Serie A è quasi completo, resta da sciogliere il nodo riguardante la Sampdoria. Il club blucerchiato aveva puntato Alessio Dionisi dell'Empoli, che però sarà il nuovo allenatore del Sassuolo. Sfumato quest'obiettivo, la società del presidente Ferrero ha avviato i contatti per Roberto D'Aversa, reduce dalla retrocessione con il Parma ma pronto per una nuova avventura in panchina. L'allenatore è ancora sotto contratto con il club gialloblù ed è in scadenza nel 2022, dovrà quindi liberarsi per poi eventualmente firmare il contratto con i blucerchiati. Ora sembra lui il favorito per la panchina della Sampdoria, martedì ci sarà l'incontro tra le parti che potrebbe essere quello decisivo.