I campioni di Spagna su Rodrigo De Paul. L'Atletico Madrid, fresco vincitore della Liga, ha infatti presentato un'offerta all'Udinese per acquistare il cartellino del centrocampista argentino classe 1994. La prima proposta presentata dai colchoneros è di 20 milioni di euro, cifra a cui sommare alcune contropartite tecniche: una di queste è rappresentata da Nehuén Perez, difensore centrale argentino 21enne, che nell’ultimo anno ha giocato in prestito al Granada totalizzando 26 presenze tra Liga, Copa del Rey ed Europa League ma che con Simeone non ha mai debuttato. L'Udinese chiede al momento una cifra più alta per privarsi del suo giocatore più forte ma a favorire lo sviluppo della trattativa potrebbero essere i buoni rapporti tra Giampaolo Pozzo e Miguel Gil, ad dell’Atletico Madrid.