Dopo l'avventura al Sona, Serie D italiana, il terzino ex Inter firma con i sanmarinesi del Tre Penne per le due partite di Conference League in programma l'8 e il 15 luglio. Il 21 giugno visite mediche e primo allenamento con la nuova squadra

Dal 'Triplete' con l’Inter alla Conference League col Tre Penne , passando – tra le altre – dal Sona, squadra di Serie D italiana dove ha giocato nell’ultima parte della scorsa stagione (17 presenze). Il club sammarinese ha ingaggiato il terzino brasiliano Maicon , ex Inter, Manchester City e Roma, per le due partite della Uefa Europa Conference League , in programma l'8 e il 15 luglio. Maicon, 40 anni a luglio, approda sul Titano dopo una lunga trattativa, nella quale il ds Maurizio Di Giuli ha lavorato a stretto contatto con gli intermediari Antonio Henrique De Jesus e Simo Zaboul. “Si tratta di una grossa risorsa per il Tre Penne a livello umano e calcistico. Un giocatore con il suo trascorso può dare tanti stimoli anche ai suoi compagni. Sono convinto che non sia qua per una semplice comparsa, ma può darci veramente un aiuto importante", le parole del ds Di Giuli.

"Bello tornare a giocare in una competizione europea"

Queste le prime parole del brasiliano dopo l'ufficialità del trasferimento: "Mi sento molto bene fisicamente e voglio ringraziare il Sona e tutta la città per questi bellissimi mesi passati insieme. Inizia un nuovo capitolo per me e tornare a giocare una competizione europea dopo tanti anni sarà emozionante, spero di fare bene con il Tre Penne e passare il turno. Sono una persona positiva, quindi mi aspetto tante belle cose da questa esperienza. Spero di trovare dei compagni di squadra che abbiano la mia stessa mentalità, potremo toglierci delle belle soddisfazioni e divertirci. Sono qui per fare bene e non vedo l’ora di conoscere e raggiungere i miei nuovi compagni per stare tutti insieme". Maicon svolgerà le visite mediche il 21 giugno, data in cui sbarcherà a San Marino, al Poliambulatorio SH di San Marino e nello stesso giorno farà il primo allenamento con i nuovi compagni di squadra.