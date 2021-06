Trattativa in dirittura d'arrivo per il passaggio del centrocampista argentino ai Colchoneros: all'Udinese 35 milioni di euro, senza l'inserimento di contropartite tecniche. Per la chiusura manca solo la definizione del contratto di De Paul. Sarà ratificato al rientro del giocatore dalla Copa America che sta giocando con l'Argentina

Rodrigo De Paul è pronto a dare l'addio all'Udinese: il centrocampista argentino classe 1994 è infatti a un passo dall'Atletico Madrid. La trattativa per portare il 27enne nella Liga, iniziata nei giorni della finale di Champions League tra Chelsea e Manchester City, è in dirittura d'arrivo. L'accordo è stato definito sulla base di 35 milioni di euro, tre in meno di quelli inizialmente richiesti dal club bianconero, e nell'affare non è previsto l'inserimento di contropartite tecniche.