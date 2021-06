L'attaccante spagnolo resta in bianconero: la Juventus verserà nelle casse dell'Atletico Madrid 10 milioni di euro per tenere ancora il giocatore e rinviare un eventuale acquisto a titolo definitivo all'anno prossimo. Ritroverà Allegri, con il quale ha lavorato a Torino dal 2014 al 2016

Il futuro di Alvaro Morata sarà ancora alla Juventus . A ufficializzarlo un comunicato della società bianconera, che conferma il prolungamento del prestito dell'attaccante dell'Atletico Madrid fino al 30 giugno 2022 . Il club bianconero ha quindi deciso di versare nelle casse del club spagnolo altri 10 milioni di euro, come già fatto l'estate scorsa per il primo anno di prestito, e rimandare il possibile acquisto a titolo definitivo alla prossima stagione. Morata, già allenato alla Juventus da Allegri dal 2014 al 2016, ha totalizzato nella stagione appena conclusa 44 presenze e 20 gol.

I numeri di Morata con la Juventus

"Morata resta dunque in quella che è casa sua", spiega la nota ufficiale diffusa dalla Juventus. In tre stagioni complessive in bianconero, l'attaccante spagnolo - impegnato con la sua nazionale agli Europei - ha disputato 137 partite, 79 da titolare, realizzando 47 gol e servendo 27 assist. Con la maglia della Juve l'attaccante nato il 23 ottobre 1992 a Madrid ha vinto due scudetti, tre edizioni della Coppa Italia e due Supercoppe italiane.