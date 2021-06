Gianluigi Buffon e il Parma, il secondo matrimonio si può finalmente celebrare. Il portiere classe '78, dopo aver chiuso l'esperienza ventennale con la Juve (con in mezzo l'esperienza annuale al Psg), ha firmato un biennale con la società emiliana e ora manca solo l'annuncio ufficiale. Prosegue, dunque, la sua carriera, proprio lì dove era iniziata: l'esordio a 17 anni, i primi trofei vinti e poi il grande salto per consacrarsi tra i migliori interpreti di sempre nel suo ruolo. Ora cercherà di aiutare i gialloblù nel conquistare subito la promozione e tornare in Serie A per disputare quella che poi dovrebbe essere l'ultima stagione della sua straordinaria carriera.