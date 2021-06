Dopo l'addio con Gattuso, vicino alla panchina del Tottenham, la Fiorentina ha iniziato la ricerca del nuovo allenatore per la prossima stagione. Dopo una giornata di consultazioni, in cima alla lista del presidente Commisso è stato scritto il nome di Vincenzo Italiano, il protagonista del doppio straordinario campionato dello Spezia, prima portato in Serie A e poi salvato contro ogni pronostico. Già in giornata ci sono stati i primi contatti tra le parti, con Italiano che sembra molto stuzzicato dall'idea di approdare in una piazza come quella di Firenze. Per strapparlo ai liguri, però, la dirigenza viola dovrà pagare la clausola rescissoria di un milione di euro, fissata al momento del rinnovo tra Italiano e lo Spezia arrivato nel finale di stagione: un ostacolo che non sembra insormontabile e che la Fiorentina sarebbe anche disposta a pagare, in caso di risposta positiva dell'allenatore.