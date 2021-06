L'esterno spagnolo, in questo momento, piace più di altri profili come Emerson Palmieri e Christensen. Intanto la dirigenza nerazzurra ha incontrato l'agente di Zappacosta che piace per la fascia destra

Può essere Marcos Alonso la contropartita giusta nella trattativa tra l'Inter e il Chelsea per Achraf Hakimi. Gli inglesi sono al momento favoriti rispetto al PSG nella corsa all'esterno marocchino e stanno cercando il nome gradito ai nerazzurri per abbassare la richiesta economica. Marcos Alonso è il nome caldo delle ultime ore ed è un profilo che piace più di Emerson Palmieri e Christensen. Per lo spagnolo classe 1990 si tratterebbe di un ritorno in Italia dopo l'esperienza con la Fiorentina tra il 2013 e il 2016 con una parentesi in prestito al Sunderland nel 2014.