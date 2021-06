C'è una nuova idea per il centrocampo della Lazio di Maurizio Sarri. Risponde al nome di Lucas Torreira , centrocampista uruguaiano classe 1996 di proprietà nell'Arsenal ma nell'ultima stagione in prestito all'Atletico Madrid . Ci sono stati i primi contatti con l'agente di Torreira, arrivato in Premier League nel 2018. Al momento non c'è una trattativa ma un sondaggio per il giocatore dell'Arsenal , club che a sua volta negli scorsi giorni aveva chiesto informazioni alla Lazio sull'attaccante argentino Joaquin Correa (11 gol in 38 partite nella Serie A 2020/21) senza però approfondire il discorso.

I numeri di Torreira

leggi anche

Radu dice no a Inzaghi: rinnoverà con la Lazio

Piccolo di statura - è alto un metro e 67 centimetri - ma dotato di gran carattere, Torreira è nato come seconda punta ma con gli anni ha arretrato il proprio raggio d'azione in campo diventando un mediano. Arrivato in Italia a 17 anni nella Primavera del Pescara, l'uruguaiano ha giocato un campionato di B e uno di A da titolare con il club abruzzese prima di passare nel 2016 alla Sampdoria. Dopo due stagioni, 74 presenze e 4 gol in blucerchiato è arrivata la chiamata dell'Arsenal, unita a quella della nazionale maggiore dell'Uruguay: passato in Premier League per 30 milioni di euro, a Londra Torreira ha totalizzato 89 presenze e 4 gol senza ritagliarsi un ruolo centrale negli schemi dei Gunners. A Madrid ha contribuito alla vittoria della Liga con l'Atletico con 26 presenze e un gol. Il calciomercato adesso potrebbe riportarlo in Italia.