Atalanta al lavoro per affrontare la terza stagione consecutiva in Champions League e rinforzare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini. In questo senso, il club nerazzurro ha fatto dei passi avanti importanti per arrivare a Takehiro Tomiyasu. Trattativa in corso tra le due società, con l'Atalanta che ha offerto al Bologna 15 milioni di euro più 3 di bonus, proposta al momento respinta. L'idea del club nerazzurro è quella di arrivare a 20 milioni (bonus compresi) e di chiudere l'operazione. La trattativa è comunque in fase avanzata e si avvicina a una conclusione positiva.