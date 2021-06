La Lazio guarda in Bundesliga per rinforzare la squadra da mettere a disposizione di Maurizio Sarri. L'ultima idea porta a Julian Brandt , centrocampista offensivo del Borussia Dortmund . Trequartista in grado di giocare sia da mezzala che da esterno d'attacco, Brandt ha giocato nella scorsa stagione 45 partite (22 da titolare) con il club tedesco, segnando 4 reti e servendo 2 assist. Profilo gradito a Sarri , il possibile ostacolo nella trattativa per il 25enne tedesco sarebbe rappresentato dall'elevato costo del cartellino.

Difesa, pressing su Pezzella

Brandt non è l'unica pista in entrata seguita dalla Lazio per il centrocampo. Un altro nome gradito è quello di Lucas Torreira, centrocampista uruguaiano classe 1996 di proprietà dell’Arsenal (nell'ultima stagione in prestito all'Atletico Madrid) che conosce bene la Serie A per averci giocato con Pescara e Sampdoria. In difesa, dove Stefan Radu rinnoverà per altri due anni nonostante il pressing dell'Inter del suo ex allenatore Simone Inzaghi, il nome nuovo è quello di German Pezzella. Il 30enne argentino non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto con la Fiorentina, in scadenza a giugno del 2022, e potrebbe così lasciare il club viola dopo quattro stagioni. La Lazio ci pensa.