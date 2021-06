Definita la cessione del difensore brasiliano classe 1995 allo Shakhtar Donetsk: al Sassuolo andranno 12 milioni di euro più bonus. In Ucraina Marlon ritroverà De Zerbi, che lo ha già allenato nelle tre stagioni in neroverde

Marlon raggiunge Roberto De Zerbi allo Shakhtar Donetsk. Il difensore brasiliano classe 1995 è infatti pronto a lasciare il Sassuolo dopo tre stagioni in Italia sotto la guida dell'allenatore nato a Brescia. Alla società neroverde andranno 12 milioni più bonus per la cessione a titolo definitivo del difensore, che sarà a Donetsk nella giornata di domenica. Arrivato in Serie A nel 2018 per 6 milioni di euro dal Barcellona, con recompra e percentuale sulla futura rivendita a favore del club blaugrana, Marlon ha messo insieme con la maglia del Sassuolo 66 presenze e una rete in tutte le competizioni.