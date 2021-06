Donnarumma al Psg, il video esclusivo delle visite mediche a Roma

Donnarumma al Paris Saint-Germain , l'ufficialità è sempre più vicina. Un altro passo verso la firma sul contratto quinquennale che legherà il portiere classe 1999 al club francese è stato fatto, con lo svolgimento delle visite mediche di rito. Queste sono state organizzate a Roma , all'Ospedale Sant'Andrea, sfruttando il giorno di riposo che Roberto Mancini ha concesso ai calciatori dell'Italia dopo la vittoria ottenuta contro il Galles nell'ultima gara della fase a gironi di Euro 2020. Gigio Donnarumma ne ha approfittato per svolgere le visite mediche per il PSG, arrivando all'appuntamento alle ore 9.30 con un Van dell'Uefa e scortato dal capo delegazione Gianluca Vialli e dal professor Ferretti , medico della Nazionale e primario dello stesso Ospedale dove si è recato il portiere. Su Sky Sport le immagini esclusive dell'arrivo dell'ormai ex giocatore del Milan.

I dettagli dell'operazione

Ormai da giorni è stato tutto definito, Gigio Donnarumma ha trovato l'accordo totale con il Paris Saint-Germain per un contratto di 5 anni. Si trasferirà a parametro zero, dopo la scadenza del suo rapporto con il Milan. L'intesa per il rinnovo non è stata trovata, il portiere classe 1999 è stato quindi libero di chiudere con il club francese. Il suo agente Mino Raiola ha limato ogni dettaglio, trovando l'accordo per un contratto da 60 milioni totali per i prossimi 5 anni. Donnarumma, quindi, guadagnerà 12 milioni di euro a stagione. Un ingaggio da top player e una nuova esperienza in un grande club europeo che sta per iniziare per il portiere della Nazionale italiana. Dopo aver collezionato 251 presenze con la maglia del Milan, Gigio Donnarumma dalla prossima stagione difenderà la porta del Paris Saint-Germain.