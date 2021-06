Il presidente rossonero commenta così, a 'La politica nel pallone', l'addio del turco in direzione Inter: "Se ha trovato chi lo paga di più buon per lui, da parte nostra nessuna recriminazione. Donnarumma voleva uscire dalla sua comfort zone. Ognuno è libero di fare quello che vuole" Condividi:

Un no alla proposta di rinnovo rossonera per accettare l’offerta, più conveniente a livello economico, dell’Inter. Hakan Calhanoglu continuerà a giocare ancora in Serie A, sempre a Milano, ma per i nerazzurri. Una situazione che il presidente del Milan Paolo Scaroni commenta così a 'La politica nel pallone': "Abbiamo fatto un'offerta che ci sembrava corretta, se poi lui trova altre soluzioni in cui viene pagato di più, è un professionista, buon per lui. Ha fatto un eccellente campionato, si è sempre comportato in modo corretto, ognuno poi è libero di fare le scelte che crede, da parte nostra non c'è nessuna recriminazione".

"Donnarumma voleva uscire dalla sua comfort zone" vedi anche Donnarumma-PSG, visite a Roma. VIDEO ESCLUSIVO Il centrocampista turco lascia il Milan a parametro zero come già accaduto con Donnarumma. "Noi al Milan poniamo un limite ai costi dei giocatori, oltre quei limiti poi ognuno è libero di fare quello che vuole. Abbiamo fatto un'offerta importante a Donnarumma, ma non è stata sufficiente. Poi ho letto da qualche parte che Gigio voleva uscire dalla comfort zone dopo tanti anni di Milan e mi sembra cosa positiva per un professionista che al Milan si è sempre comportato benissimo. È un ragazzo simpatico e solare che prosegue la carriera in un grande club, mentre il Milan ha trovato una eccellente soluzione per il portiere, Donnarumma è andato in un grande club, quindi tutto bene", ha proseguito Scaroni, commento l’addio – sempre a parametro zero, ma con destinazione Psg – di Gigio Donnarumma.

"Ibra tornerà agguerritissimo. Pioli ce lo teniamo stretto" leggi anche Calhanoglu all'Inter: domani le visite mediche Chi al Milan resterà sicuramente è Zlatan Ibrahimovic, fresco di intervento al ginocchio: "Sono certo che tornerà agguerritissimo. Pioli? Ce lo teniamo stretto, perché oltre ad aver fatto bene è un gentiluomo e incarna lo stile Milan alla perfezione", ha aggiunto il numero uno rossonero. Scaroni che ha poi proseguito: "Nel prossimo budget non abbiamo messo lo scudetto, poi da tifosi è giusto sognare. Certamente ci poniamo l'obiettivo di avere una squadra che sia quasi sempre in Champions e faccia bella figura in Europa. L'ingresso in Champions è stata una sorpresa positiva, per quanto meritata. Non l'avevamo messa in conto, anche se avevamo questo obiettivo nel cuore. Esserci è fondamentale perché abbiamo 430 milioni di persone nel mondo che dicono di avere il Milan nel cuore". Pensiero finale di Scaroni sull’Italia di Mancini: "Abbiamo una Nazionale giovane e divertente che mi ricorda il nostro Milan. Può arrivare molto lontano ma per ragioni di scaramanzia non faccio previsioni. Per come abbiamo superato il girone non dobbiamo però porci limiti, andremo lontano".