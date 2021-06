E' fatta: Hakan Calhanoglu sarà un nuovo calciatore dell'Inter . Il trequartista turco ha ancora un contratto in scadenza con il Milan il prossimo 30 giugno, ma a pochi giorni dal termine l'intesa non è ancora stata trovata e ormai ha praticamente trovato l'accordo con il club nerazzurro. Rimangono da discutere gli ultimissimi dettagli contrattuali, ma il calciatore rientrerà a Milano nel pomeriggio di lunedì dopo l'esperienza agli Europei con la Turchia e nella mattinata di martedì sosterrà le visite mediche con l'Inter. Al termine degli esami, Calhanoglu firmerà un contratto triennale a 5 milioni di euro netti a stagione più uno di bonus. Si tratta del primo acquisto della nuova Inter di Simone Inzaghi, che ha spinto fortemente per l'acquisto del calciatore, da inserire come mezz'ala offensiva nel suo 3-5-2 (posizione molto simile a quella occupata da Luis Alberto durante il suo periodo alla Lazio).

La storia di Calhanoglu al Milan

Hakan Calhanoglu lascia dunque il Milan dopo 4 stagioni: arrivato in rossonero nell'estate del 2017 dal Bayer Leverkusen per 22 milioni di euro, il trequartista turco si è subito imposto come uno dei titolari nella formazione allora allenata da Vincenzo Montella e ha trovato il suo primo gol il 14 settembre successivo, nel 5-1 rifilato all'Austria Vienna in Europa League. La prima parte della sua esperienza al Milan, tra le gestioni Montella e Gattuso, è abbastanza complicata, anche se gli permette di trovare una certa continuità con 91 presenze e 12 gol in due stagioni. La consacrazione arriva con l'avvento in panchina di Stefano Pioli (dopo il breve interregno di Giampaolo nella prima parte della stagione 2019-20): Calhanoglu diventa un punto cardine nel 4-2-3-1 dell'allenatore, alle spalle dell'unica punta, che da gennaio 2020 sarà Zlatan Ibrahimovic. Chiuderà la stagione 2019-2020 con 11 gol in 38 partite totali, figli di un girone di ritorno ad altissimi livelli, nel quale contribuisce alla risalita del Milan fino al sesto posto in classifica e alla qualificazione in Europa League. Calhanoglu si rivela fondamentale anche nella stagione appena conclusa, con il Milan che rimane per larghi tratti in testa alla classifica e conclude in seconda posizione, ritrovando un posto in Champions League che mancava da 7 anni. Secondo posto ottenuto proprio alle spalle dell'Inter, che dall'anno prossimo sarà la sua nuova casa.