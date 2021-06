Il portiere a Sky Sport: "Sono tornato a Parma per riscrivere pagine importanti, l'idea è nata in occasione dell'ultima partita in cui il presidente mi ha chiesto la disponibilità. Le offerte non mancavano, potevo andare a vincere la Champions ma non da protagonista, Parma mi dà emozioni diverse e questo coinvolgimento è stato decisivo. Mondiale 2022? È un sogno, la sfida è quella dai tempi del PSG" CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS IN TEMPO REALE Condividi:

Gigi Buffon ritrova il suo passato, quel Parma che lo ha lanciato nel grande calcio nel 1995 per poi cederlo sei stagioni dopo alla Juventus. Sono passati 26 anni, dopo una lunga carriera, tanti trofei e un Mondiale, il portiere torna in gialloblù e disputerà il prossimo campionato di Serie B. "Sono qui per riscrivere qualche pagina importante, so che si può fare. Questa è la motivazione numero uno oltre alle altre 199”, ha dichiarato a Sky Sport lo stesso Gigi Buffon. Che spiega questa scelta: "Idea nata giorno dopo giorno. Col presidente ho parlato a fine gara, chiudendo la conversazione mi ha detto "Ma ci verresti a Parma?". "La Serie B l’ho già fatta, non saprei", risposi. Ma non volevo illudere. Non mi piace essere un pesce in barile. Appena sono tornato negli spogliatoi ho detto ai dirigenti della Juve: "Sono contento perché il Parma è in buone mani". Avevo tante offerte anche carine ma il coinvolgimento emotivo ha fatto la differenza. La mia carriera è stata scandita da rapporti forti".

"Ho avuto offerte per vincere la Champions, ma volevo essere protagonista" approfondimento Dove sono ora i compagni di Buffon del Parma 1995? Non mancavano le offerte: "Ho avuto due opportunità anche per andare a vincere la Champions, ma non da protagonista. Con la Juve avevo già accettato questo tipo di ruolo e non mi andava più. A Parma vedo capacità, serietà per costruire qualcosa di importante. Parma è la quarta squadra in Italia come trofei. Ricordiamoci che ha un passato ma può avere futuro importante. Le emozioni che sto provando sono tantissime. Sono le emozioni che mi fanno performare ancora a questa età. Nessun’altra squadra poteva darmi questo. Se ne ero convinto prima, figuratevi adesso. Mi sento a casa, a mio agio. La Juventus è stata la mia consacrazione. Mi ha insegnato una cultura del lavoro, che negli anni ho fatto mia. Sarò sempre riconoscente e grato, la stima e l’affetto da parte di tutti che ho sentito in questi anni è incommensurabile".