Ritorno al passato, Gigi Buffon è nuovamente un giocatore del Parma. "He is back where he belongs. He is back home #Superman Returns”. "È tornato al suo posto, è tornato a casa. Superman è tornato". Così la società gialloblù annuncia su Twitter l'ingaggio del portiere 43enne che ha deciso di tornare nel club dove 26 anni fa debuttò in Serie A. Dopo l’addio alla Juventus a scadenza di contratto, il portiere ha valutato diverse proposte – anche dall’estero, da parte di club che il prossimo anno giocheranno in Champions League – ma alla fine ha deciso di tornare nel club dove è cresciuto e che lo ha lanciato nel grande calcio. Già nelle scorse settimane lo stesso Buffon aveva affermato che in Italia avrebbe giocato solo con la Juve o con il Parma e così è stato: il portiere ha firmato un contratto biennale e ora è arrivato anche l'annuncio ufficiale.