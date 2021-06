Mentre l'Inter ha accolto Calhanoglu , i nerazzurri a breve potrebbero dire addio ad Achraf Hakimi . Se nei giorni scorsi il Chelsea sembrava in vantaggio, adesso l'affondo decisivo per l'esterno marocchino potrebbe arrivare da parte del Paris Saint Germain . I francesi sono pronti ad offrire 75 milioni di euro : un'offerta che ancora non è giunta ufficialmente sul tavolo dei dirigenti dell'Inter, ma nei prossimi giorni la trattativa potrebbe sbloccarsi.

Il sacrificio per il bilancio

La cessione di Hakimi per 75 milioni di euro, bonus compresi, avvicinerebbe l'Inter al traguardo dei 100 milioni di ricavi dal mercato da raggiungere in questa sessione. Un sacrificio necessario per questioni di bilancio, con il Psg sempre più in pole. I contatti tra l'agente e il club sono continui e l'Inter sente più calda la pista francese.